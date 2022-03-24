В Днепре горожан обязали демонтировать все спутниковые тарелки с домов

В Днепре горожан обязали демонтировать все спутниковые тарелки с домов

Это нужно для защиты жилых домов от российских обстрелов.

В Днепре горожан обязали до 28 марта демонтировать все спутниковые тарелки (антенны) на фасадах и крышах домов. Иначе их демонтируют коммунальные предприятия.

Об этом 24 марта сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Он объяснил, что это необходимо для защиты жилых домов от российских обстрелов. Детали такой меры безопасности он не сообщил.

"Я сегодня долго общался с моими коллегами из разных городов. Они делились своими какими-то ошибками и просчетами. Учиться надо на чужих ошибках. Нам в Днепре не нужны ошибки Харькова и Мариуполя", – подчеркнул Лысенко.

Он добавил, что все демонтированные коммунальщиками антенны можно будет вернуть после окончания военных действий на территории Украины. Процедура возврата не уточняется.

"Думайте не только о себе, но и о ваших соседях и близких вам людях. Демонтаж спутниковых антенн – это очень важно. Ради вас самих", — подчеркнул заммэра.

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