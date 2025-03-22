Британія надасть Україні тисячі протитанкових ракет

Велика Британія підписала угоду з оборонною компанією Thales на виробництво понад 5000 протитанкових ракет для України.

Про це повідомило видання The Economist.

Контракт може сягнути 1,6 млрд фунтів стерлінгів і фінансується в межах британського кредиту на 3,5 млрд фунтів, наданого Україні для придбання зброї. Окрім підтримки України, ця угода також сприятиме розвитку компанії Thales.

До повномасштабного вторгнення РФ співробітники Thales у Белфасті вже виготовляли ракети для шведсько-британського протитанкового комплексу NLAW, які Велика Британія передала Україні. Наразі не повідомляється, які саме ракети планують виробляти.

Thales Group — міжнародна промислова компанія, що спеціалізується на створенні інформаційних систем для авіакосмічної, військової та морської галузей. Її штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).

Нагадаємо, у росіян закінчуються основні бойові танки Т-72.

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